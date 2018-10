Acuario – Viernes 12 de octubre de 2018: se abre una nueva etapa en tu vida amorosa

Estás en el umbral de un negocio muy prometedor, acuariano, pero deberás hacerlo todo de una forma cuidadosa. Sentirás un deseo interno de conectarte con otras personas, pero evita situaciones tensas y que esto te cause ansiedad o nerviosismo. Si no eres capaz de disfrutar plenamente el presente estarías perdiendo tu vida.

Amor



Si notas algo diferente en tu pareja, no te lances enseguida a conclusiones. No vivas pensando en todo lo peor en el amor y no te angusties la vida imaginando infidelidades que solamente existen en tu imaginación. Pronto te adaptarás a la nueva situación pues tú, acuariano, posees una gran versatilidad y capacidad adaptativa.