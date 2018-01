Acuario – Viernes 12 de enero 2018: Querrán impresionarte con algo falso

Noticiero astrológico: La Luna transita por el signo de Sagitario. Venus y Mercurio están en Capricornio al igual que Saturno y Plutón. Marte y Júpiter en Escorpión y el único astro retrógrado es el planetoide Ceres en Leo que es tu signo opuesto, acuariano.

No tomes decisiones temperamentales. Hoy tu tono emocional está muy alto y podrías tomar alguna decisión lamentable si te guías por impulsos del momento y no analizas bien lo que dices y haces en relación a tu vida amorosa y tu pareja. Ten calma y no te lamentarás después. Cárgate de energías positivas en este día maravilloso y no dejes que una circunstancia desfavorable y momentánea te mate el entusiasmo en tu sector económico. Sigue tus planes, tus negocios van bien y debes continuarlos.



Amor

Se activa tu tono tierno y sensible, acuariano, pero también tus fantasías y promueve especulaciones sentimentales lo cual te vuelve muy propenso a ser víctima de lo que otros digan. Estás a punto de recibir una grata sorpresa sentimental.

Salud

Existen muchas posibilidades de errores y no te debes dejar impresionar por ideas hipocondríacas de personas quejumbrosas. Cuando te lleguen a la mente esos pensamientos aléjalos de ti.

Trabajo

Estás en un ciclo productivo, pero también con envidias a tu alrededor y debes actuar con pies de plomo para evitarte problemas. Algo que te enteras hoy te indicará la forma en que debes posponer una meta laboral con tal de evitar una situación tensa en tu empleo durante la segunda quincena del actual mes de enero que también marca el inicio de tu ciclo de cumpleaños.

Dinero y fortuna

Ocurrirán sucesos imprevistos que te colocarán en una situación de ventaja y la posibilidad de ganar dinero. Una compra no planificada requerirá un gasto inesperado, pero lo podrás transformar enseguida en una entrada económica adicional.

