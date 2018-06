Acuario – Sábado 9 de junio del 2018: renueva tus contactos, te harán falta

Con la influencia de tu regente, el planeta, Urano en tránsito por el signo donde entrará la Luna este fin de semana estás en un momento ideal para la reconciliación si has estado alejado de una persona amada debido a malos entendidos o peleas sin sentido ni razón. Usa tu creatividad e ingenio, acuarianos, y haz lo que te está indicando tu corazón.

Esa relación que no te conviene quedará en el pasado y ahora fortaleces lo que realmente te interesa y vale la pena. Proponte una nueva vida y eso será lo que tendrás, no hay motivos para sentirse preocupado o inquieto ya que todo lo que sucedió te servirá de experiencia, y no de fracaso.