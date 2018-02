Acuario – Sábado 3 de febrero 2018: cambios muy positivos

Noticiero astrológico: la Luna transita desde Virgo hasta Libra. Todos los planetas transitan directos con la excepción de Ceres, el planetoide, que sigue retrógrado. Urano, tu regente, continúa directo en tránsito por el signo de Aries.

No te lamentes por lo que no puedes resolver, no tiene sentido, es una pérdida de tiempo y te aleja de lo realmente importante. Réstale importancia a una desavenencia sentimental temporal y no permitas que los sentimientos de frustración o tristeza empañen tu día. Aunque haya ocurrido algo inesperado puedes rehacer tu vida y materializar tus más caros anhelos. Tal vez estés en medio de una turbulencia laboral y consideras dejar tu trabajo actual. No es recomendable, sobre todo durante esta etapa. Los aires negativos pasarán pronto y en poco tiempo habrá claridad en la presente situación.



Frase del día: viviré al máximo mi vida, y dejaré a los demás vivir la suya





Amor



El día se presenta con muchas complicaciones para las amas de casa porque pueden llegar visitas inesperadas. Paciencia, sobre todo si hay niños pequeños. Por otra parte, para los que trabajan fuera del hogar es un día muy activo en que el amor puede estar asomándose donde menos piensas.



Salud



No olvides que una boca mal atendida o unos pies sin cuidar pueden causar otros trastornos en el organismo. No se trata solamente de una cuestión estética sino de salud.



No sigas posponiendo lo que debes hacer

Trabajo



Tu vida asciende en un ritmo constante y si te esfuerzas como debes no solo mejorarás tu situación sino ganarás más, inclusive si estás ahora desempleado conseguirás lo que buscas si insistes, el secreto está en tu persistencia, no lo olvides, no cejes en tus esfuerzos.

Dinero y fortuna



Se avecina un ciclo muy afortunado en los negocios si atiendes las intuiciones y corazonadas que te llegan y las aplicas sin estar esperando que sean otros los que dedican por ti. Eres tú, y nadie más, quien debe forjar su propio destino económico en estos momentos.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este sábado: moderado.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: un encuentro no planeado con una persona influyente.



Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Acuario: confundir las prioridades.

¿Qué debo evitar?: el desorden dentro de mi casa o en mi centro de trabajo.

Predicción de pareja para hoy sábado



La mejor relación de hoy: este sábado es bueno para ti en tus relaciones con Géminis, Libra y Aries.

La relación más tensa: cuidado con Virgo y Piscis, están muy sensibles.

Tu compatibilidad actual: estás en un tono armónico con los signos de aire como el tuyo y los del elemento fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario.

Si estás soltero o soltera: te asombrarás al descubrir quién se está fijando en ti.