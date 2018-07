Acuario – Sábado 21 de julio de del 2018: la creatividad está en alza, el amor espera

Hay cambios en tu trabajo, no te inquietes, no te afectarán, es algo transitorio debido al movimiento astral de tu regente, Urano, en estos momentos. ¿Qué puedes esperar? Pasiones fuertes, así que cuidado con celos y querellas, no van contigo. Si las evitas tendrás éxitos en todo y disfrutarás de un resto de julio maravilloso.