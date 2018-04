Acuario – Sábado 21 de abril del 2018: Una nueva aventura en el horizonte

No te agobies por algo que está ahora ocurriendo puesto que será transitorio. Existen factores cósmicos muy importantes dentro de tu horóscopo acuariano que te ayudarán a poner las cosas en su sitio en el momento oportuno.

Amor



En el amor no hay explicaciones, surge y se vive. Muchos acuarianos estarán ahora iniciando nuevas relaciones, compromisos que posiblemente duren poco, pero que mientras duren serán hermosos. Sin embargo, no te inquietes porque esto no significa que todo lo que ahora sientes será efímero o circunstancial, sino que tendrá su momento.