Acuario – Sábado 20 de enero 2018: Comenzó tu signo todo será distinto

Si un niño nace un 19 de febrero en un país donde aún este rigiendo Piscis porque no haya comenzado Acuario, sería Piscis, pero si nace en otro donde ya comenzó sería Acuario, por eso se señala el día cúspide como el día que cambia tu signo. Sin embargo, no te preocupes, tu signo es el que estaba rigiendo cuando naciste, en tu lugar de nacimiento, y si naciste bajo Acuario, aunque en un año específico el tránsito ocurra después tú sigues siendo Acuario, eso no cambia. Foto: Shutterstock | Univision

