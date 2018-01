Acuario – Sábado 13 de enero del 2018: Limarás asperezas en el amor

Noticiero astrológico: La Luna está en tránsito por el signo de Sagitario. Con la excepción del planetoide Ceres que continúa retrógrado, todos los demás planetas están directos.

No te impacientes, tu vida sentimental está orientándose en un sentido positivo que te ayudará a limar asperezas y marchar hacia una buena relación. Lo que pasó no tiene por qué convertirse en motivo constante de inquietud o conversación sino en algo que se tome como una experiencia para no incurrir nuevamente en el mismo error. Las influencias planetarias de hoy te ayudarán a reconciliarte con tu pareja, si has tenido discusiones, o arreglar algo en la casa relacionado con tus parientes políticos, suegras o cuñados. No dejes que nadie se entremeta más en tus asuntos.



Amor

Podrías estar bajo la impresión de una noticia falsa lo cual te inquietaría sentimentalmente. Ante la duda no tomes decisiones. Espera un poco, y antes de hablar analiza si tienes, o no tienes razón.

Salud

Tal vez te levantes un poco más tarde que otros días y esta situación podría defraudarte pues estaría echando a perder tu plan de salud para este fin de semana. No te dejes llevar por esas contrariedades y tómalas como un desafío a tu voluntad.

Trabajo

Si tu actividad está vinculada a los viajes y el turismo hay gratas noticias para ti puesto que en pocos días estarás recibiendo magníficas influencias planetarias que te colocarán directamente en un avión y realizando un trabajo divertido.

Dinero y fortuna

Si tienes un dinero extra en tu poder mejor guárdalo y ahórralo para el futuro cercano y no te compliques la vida entrando en negocios a largo plazo en el que se requieran fuertes inversiones porque podrías verte envuelto en una gran deuda.



