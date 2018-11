Acuario – Miércoles 7 de noviembre de 2018: te lanzarás a una nueva y osada aventura

Predicción de pareja para hoy miércoles

La mejor relación de hoy: las mejores ocurren con un signo de aire como el tuyo sobre todo con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Aries y Leo.

La relación más tensa: tiende a ocurrir con Virgo.

Tu compatibilidad actual: no hay mucha incompatibilidad, en ese caso sería con signos del elemento tierra, los llamados telúricos.

Si estás soltero o soltera: no te detengas ni te quedes con los brazos cruzados, anímate y declara tus sentimientos a esa persona que te enloquece porque de no hacerlo nunca sabrías si vas a ser correspondido o no.