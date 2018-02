Acuario – Miércoles 7 de febrero 2018: todo es posible cuando hay una voluntad

Noticiero astrológico: la Luna transita por el signo de Escorpión en la fase cuarto menguante. Todos los planetas siguen directos con la excepción del planetoide Ceres que continúa retrógrado. Tu regente Urano sigue directo en Aries.

Un toque sentimental feliz marca el miércoles con regalos y sorpresas de índole amorosa. Ciertas preocupaciones del pasado pueden resurgir y colocarte en una posición difícil por lo que debes estar preparado, con las respuestas listas, para que nada te tome desprevenido. Si no acabas pronto con una relación que ya no tiene sentido y decides encauzar tu vida en rumbos diferentes podrías seguir atado a una persona que realmente no te conviene en lo absoluto. Pon en marcha ese plan que tienes pensado, tendrá éxito.



Frase del día: los muros que surgen en mi vida no son obstáculos, son escalones para que pueda subir por ellos hasta la cima y alcanzar mis sueños.

Amor



No busques defectos donde no los hay. Fíjate en las cualidades positivas de la persona amada, y si pesadas en la balanza son superiores a sus desaciertos, entonces hazte la vista gorda y pásalas. Tú tienes la facultad de poder sembrar optimismo y amor en todas las personas que conoces.



Conoce las señales de infidelidad que lanza cada signo ¿Mi pareja me engaña? ¿Es fiel? ¿Realmente siente lo que me dice? Son dudas que muchas veces asaltan a hombres y mujeres por igual ya bien sea cuando están comenzando una relación, o cuando notan algo en la misma que les hace dudar. Por supuesto, cada cual tiene sus rasgos de personalidad y no podemos juzgar simplemente por uno u otro detalle sino mirar el conjunto.

Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir La duda mata el amor. Por eso hay que aclararlas cuando surgen. Según la Astrología hay varios índices, asociados con los signos zodiacales y sus peculiaridades que pueden ayudarte a la hora de descubrir las mentiras. Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir La frente de Aries

Aries es un signo muy directo y en el zodíaco, y con su regente el planeta rojo, Marte, rige la cabeza. De ahí que la frente perlada o sudorosa, los movimientos poco usuales de la misma y la incapacidad para sostener la mirada son síntomas de que algo anda mal, sobre todo si no es algo habitual dentro de tu pareja. Foto: Shutterstock 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aries siempre quiere tener la razón y por eso, aun cuando sabe que está mintiendo, piensa que lo está haciendo por una buena causa y para no aceptar a si mismo esa condición se justifica y llega a creerse sus propias justificaciones. Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir La voz de Tauro

El signo de Tauro regido por Venus tiene a la garganta como su parte del cuerpo zodiacal y es ahí donde primero se expresan las emociones, las más intensas y apasionadas. Foto: Shutterstock 0 Compartir Los cambios en el tono de voz, el ritmo de la conversación, el timbre y el tartamudeo son señales que algo no está del todo claro y habrá que seguir observando hasta llegar a la verdad. “Tragar saliva” mientras se habla, llevarse las manos al pecho, son señales a observar. Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Las manos de Géminis

El expresivo signo de Géminis regido por Mercurio, planeta de las comunicaciones, se caracteriza por la elocuencia y como los hombros y las manos están regidos por Géminis la verdad y la mentira se manifiestan en forma de movimientos exagerados, tanto en los hombros, como en manierismos y exageraciones. Foto: Shutterstock 0 Compartir Inclusive mirarse los dedos cuando se habla o pretender estar haciendo otra cosa con sus manos mientras piensan que van a contestar. Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir Las excusas de Cáncer

Siendo un signo del elemento agua, altamente intuitivo y perceptivo, regido por la Luna, generalmente no sabe mentir bien porque se “traba” tratando de dar muchas explicaciones que no le han pedido e insistiendo en cuestiones que no son relevantes. Foto: Shutterstock 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Tratará de esquivar el tema y de irse a cuestiones más personales, sensibles, sentimentales que alejen a la otra persona del asunto que se está tratando de aclarar. Cáncer conoce bien la psiquis humana y con su intuición sabrá en qué momento debe callarse, y cuando hablar, para no enredarse más. Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir Los detalles de Leo

Un signo generoso, y básicamente sincero, pero cuando miente siente como si ¡estuviera bien! Como se consideran el centro del zodíaco por estar regidos por el Sol, y por tanto ser reyes o reinas generalmente no aceptan que han mentido sino que han usado una excusa, o han respondido algo de forma casual. Foto: Shutterstock 0 Compartir Para arreglar el asunto recurren a detalles: regalos inesperados, invitaciones a salir, una sorpresa. En ese sentido, si la mentira no es grave mejor “dejarla pasar”. Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El silencio de Virgo

Los nativos de Virgo, regido por Mercurio, lo observan todo y tienen un agudo sentido crítico y de la perfección. En general detestan las mentiras, pero cuando incurren en ellas no saben cómo defenderse y optan por el silencio. Foto: Shutterstock 0 Compartir



Entra ahora y conoce la señales de desamor de cada signo Cuando esa pareja Virgo, generalmente comunicativa, inclusive criticona y perceptiva prefiere el silencio al argumento algo anda mal y habrá que observar otros detalles para llegar a la verdad. Si algo ocultan sabrán guardarlo muy bien. Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir La diplomacia de Libra

Regido por Venus, encuentra excusas para todo y cuando siente que se ha mentido lo considera como que “socialmente ha tenido que hacerlo”, o sea, no lo ve como una falta sino como una solución a cierta situación que requería sus dotes diplomáticas y conciliatorias para resolverla. Foto: Shutterstock 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esa racionalización constante sobre un tema escabroso es una señal que debe estudiarse. Si profundizas la indagación notarás como empiezan a enredarse y entonces lo que dijeron primero, luego lo cambian. Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir La lengua de Escorpión

Los nativos de este signo regido por el planetoide Plutón tienen una técnica que generalmente les funciona y es desviar la atención de su interlocutor hacia otra cosa. Foto: Shutterstock 0 Compartir Es como el niño que ha sido sorprendido comiendo a escondidas las galletitas antes del almuerzo y al responder dirá “¿y cuándo mi hermano lo hace?”. O sea, se justifican inculpando a otros. Cuando esto sucede, en vez de aceptar la culpa y admitir que han mentido tratarán de que la otra persona se confunda y hasta son capaces de crearle sentimientos de culpa para que no siga preguntándole lo cual les delata. Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La despreocupación y desenfado de Sagitario.

Este signo, regido por el mayor planeta del Sistema Solar "Júpiter- es muy directo, sincero y suele decir lo que piensa lo cual muchas veces le causa problemas pues no diferencian bien entre sinceridad y falta de tacto. Foto: Shutterstock 0 Compartir Aunque no son proclives a mentir, cuando mienten lo hacen con tal naturalidad que cuesta mucho trabajo “atraparlos” en la mentira porque suelen irse por la tangente, dicen la mentira de modo tal que parezca una verdad y cambian el tema para llevar la atención de su interlocutor a otros asuntos que considera “más importantes de lo que estás diciendo”. Si te cambian el tema enseguida ponte en guardia. Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir La mentalidad racionalista de Capricornio.

Los nativos de este signo de tierra regido por el planeta Saturno son muy concretos. No suelen mentir mucho, pero si lo hacen tratan de justificar sus acciones con resultados, es el principio del “fin justifica los medios” que tantos problemas ha causado a la humanidad. Foto: Shutterstock 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En ese sentido, cuando se confrontan tendrán a mano diferentes recursos y excusas que será muy difícil contrarrestar. Ese cúmulo de explicaciones y justificaciones es sospechoso. Foto: Shutterstock Images LLC 0 Compartir La imaginación de Acuario es su arma de guerra para protegerse cuando haya sido descubierto “in fraganti”.

Debido a su capacidad imaginativa es difícil “atrapar” al mentiroso de este signo de aire regido por Urano porque cuando se siente cuestionado inventará tantas cosas, una detrás de la otra, con una imaginación fuera de lo común que quien le escucha se quedará asombrado... Foto: Shutterstock 0 Compartir Sin saber que parte de lo que escucha es cierto, y cual parte no lo es porque es tanto el derroche de fantasía que termina por desarmar a la otra persona. Foto: ThinkFilm Inc. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Quien le escucha se quedará asombrado sin saber qué parte de lo que oye es cierto, y cuál parte no lo es, porque es tanto el derroche de fantasía que termina por desarmar a la otra persona. Cuando empiezan a divagar algo anda mal. Foto: ThinkFilm Inc. 0 Compartir El signo de Piscis suele confundirnos mucho a la hora de descubrir la verdad de la mentira debido a su cualidad empática.

Los piscianos pertenecen a un signo del elemento agua regido por Neptuno. Cuando se dan cuenta que han mentido y están tratando de descubrirlos se ponen en guardia síquica y pasan de acusados a acusadores. Foto: Shutterstock 0 Compartir Se vuelven la “víctima” de la situación y observan a su interlocutor para ver en qué momento muestran su lado débil para entonces enfocarse en ese sentido y salir airosamente del problema. Sin embargo, suelen ponerse muy nerviosos y eso los delata. Foto: ThinkFilm Inc. 0 Compartir

Salud



Si empiezas a preocuparte por tus problemas de salud y ves solamente la parte negativa de tu vida caerías en una depresión nerviosa. No es el día para lamentarte sino para aprender de tus errores, y sacar experiencias positivas.



Sacúdete las ideas obsesivas

Trabajo



Hay influencias dinámicas a tu alrededor que enfatizan tu sector laboral. No te preocupes por un cambio en tu trabajo ni tampoco si te llegan a tus oídos ideas desconcertantes. Todo está sucediendo en un ritmo universal adecuado, y propicio para ti.

Dinero y fortuna



En pocos días estarás dándole vueltas a una idea comercial con tus parientes. Debes considerarla dos veces pues si te enredas en un negocio familiar, quizás te sentirías comprometido a muchas cosas y podrías perder dinero en el trato.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este miércoles: intenso.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el deseo de superación que tienes en estos momentos.

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Acuario: dejarte desalentar por personas negativas.



publicidad



¿Qué debo evitar?: disipar mi energía tratando de hacer múltiples cosas al mismo tiempo sin terminar ninguna.

Predicción de pareja para hoy miércoles



La mejor relación de hoy: las mejores ocurren con un signo de aire como el tuyo sobre todo con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Aries y Leo.

La relación más tensa: tiende a ocurrir con Virgo.

Tu compatibilidad actual: no hay mucha incompatibilidad, en ese caso sería con signos del elemento tierra.

Si estás soltero o soltera: no te impacientarás si no estás junto a esa persona, todo llega en su momento y las frutas no deben comerse cuando están verdes.