Acuario – Miércoles 6 de febrero de 2019: cada día es sorprendente

Amor El amor te envuelve con características insólitas, muy a lo tuyo, a lo acuariano, y quien menos podías pensar está interesado en ti sentimentalmente. La idea no te desagrada, y si estás libre en el presente explora la posibilidad romántica de una aventura excitante y novedosa.



Salud

No exageres. El secreto de una salud estable es el equilibrio o balance. Tu signo recibe una buena influencia planetaria, pero no te satures con suplementos vitamínicos que no necesitas realmente porque estarías alterando tu metabolismo.