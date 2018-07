Acuario – Miércoles 4 de julio del 2018: algo que llega superará tus expectativas

Amor

Salud

El efluvio planetario que te rodea te ayudará a mejorar tus afecciones corporales, pero no puedes dejarlo todo a la casualidad, debes poner de tu parte. No descuides ningún tratamiento aunque te sientas completamente bien de salud.

Trabajo



Si no obtienes el empleo o el ascenso por el cual has luchado todo este tiempo espera un poco y no te inquietes ni desesperes. El período astral que se inaugura ahora cambiará todo a tu favor y pronto obtendrás respuestas muy prometedoras.