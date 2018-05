Acuario – Miércoles 30 de mayo del 2018: te sentirás nuevamente ilusionado en el amor

Este es un día afortunado para ti no solamente en el amor sino en cuestiones económicas y laborales. Si estás solo, no te precipites porque el amor está tocando a tus puertas y si disfrutas de una relación aprovecha este período para asegurarte en ese sentido. Pon a funcionar tu fuerza de voluntad.

Amor



No dudes. Tal vez quien ahora no está a tu lado se encuentra viviendo con otra persona por motivos diferentes al amor que van desde el temor a la soledad, hasta el despecho o la tristeza, pero eso no significa que ha dejado de amarte. Pronto tendrás gratas sorpresas relacionadas con esa persona que no ves, y en la cual continúas pensando.