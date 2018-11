Acuario – Miércoles 28 de noviembre de 2018: un día de inspiración en tu vida

Estás en un momento muy importante dentro de tu realidad sentimental, acuariano, ya que muchas cuestiones confusas se van a aclarar de modo concreto en estos próximos días. Hay una inclinación a trabajar fuera de la casa en un horario nocturno que puede ser positiva durante un tiempo, pero no de manera permanente.

Si buscas incrementar tus ingresos de esa manera ajusta tus horarios previamente. Estás dando pasos seguros en un camino que te conducirá al éxito si no te desvías del mismo algo que podría ocurrir debido a la acción retrógrada de tu regente, el planeta Urano.

Amor No te dejes arrastrar a situaciones de confrontación emocional con la persona que amas y pon en marcha los recursos internos de tu signo creativo y original. Resolverás las dificultades sentimentales con cariño, y con una mayor atención a tu pareja como tú sabes hacer cuando te lo propones.



Salud

Tu temperamento rebelde podría causarte problemas si te pones a hacer las cosas a tu modo pues esa actitud no es lo más conveniente si padeces de algún malestar que requiere observación médica. No te descuides y no complicarás tu salud.