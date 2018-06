Acuario – Miércoles 27 de junio del 2018: un ciclo de reflexión y sensibilidad

Noticiero astrológico: la Luna está en Capricornio. Estamos en las vísperas del plenilunio de junio. Los planetas Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Urano, continúa directo en el signo de Tauro.

No te inquietes por una situación existente en tu empleo ya que la persona indicada para ayudarte a resolverlo llegará pronto a tu lado y conjuntamente podrán salir airosamente de los problemas gravitantes en tu vida laboral. Tu regente, Urano, directo en Tauro, está de tu parte en el aspecto sentimental este miércoles, y puedes conseguir mucho si no dejas que otros te tomen la delantera en el amor.

No revivas el pasado, solamente aquellos que no tienen un presente ni un futuro se lamentan de lo que no tienen ahora no olvides que cuando cambias tus objetivos cambias tus resultados.

Amor



Las cosas te saldrán bien a pesar de los acontecimientos. Recibirás una fuerte influencia planetaria y se te acerca al amor. Lo que estaba ausente, separado o distante regresa a tu lado. Estás en un ciclo de muchas definiciones sentimentales.





Salud



Tu fiel adhesión a los tratamientos médicos que estás recibiendo si padeces de algún problema de salud es tu carta de triunfo en la actualidad. No descuides ninguno de ellos y verás que tu cuerpo responde como se espera de los mismos.

Trabajo



Si algo no está funcionando bien en tu trabajo lo adecuado es tratar de arreglarlo, pero si no puedes tú solo, no permitas que tu orgullo te coloque en una situación embarazosa y pide ayuda si la requieres para cumplimentar tu tarea. Será mejor.



Te espera un miércoles con tensiones

Dinero y fortuna



En este ciclo que ahora está apareciendo en tu vida económica tendrás dinero y prosperidad. El éxito está de tu parte si lo apoyas con tu decisión y una buena dosis de autodeterminación. Todo lo que inviertas está actualmente muy bien auspiciado.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este miércoles: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu manera directa de enfrentar las dificultades y no andar por las ramas sino ir al grano

Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Acuario: dejarme desalentar por quienes no han triunfado en la vida y tratan de arrastrar a los demás a su propia frustración.

¿Qué debo evitar?: la desconcentración, la dispersión, no centrar la atención en lo que es realmente significativo e importante.

