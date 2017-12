Acuario – Miércoles 27 de diciembre 2017: Un golpe de suerte te coloca frente al dinero

Noticiero astrológico: La Luna está en Aries. Los planetas Urano -que es tu regente- y el planetoide Ceres siguen retrógrados.

Durante estos últimos días del año y mientras dure el tránsito retrógrado de Urano atiende los detalles y pon la cabeza sobre los hombros. Es importante que termines lo que comenzaste y continúes el camino emprendido de una forma directa y resuelta. Tu horizonte amoroso se enriquece con un niño, o una llegada inesperada y feliz. Las impaciencias no conducen a nada positivo y en este fin de año que está a las puertas te conviene mantener la calma, serenidad y ecuanimidad en todo lo que hagas para no complicarte con situaciones inesperadas, ni decir lo que no te conviene decir. Un golpe de suerte en el azar te coloca en el camino de la fortuna y el dinero.



Amor

La Luna está en el elemento fuego y se combina con el tuyo, Acuario, que eres del elemento aire. Con amor todo se consigue y aún las murallas más altas se derriban. Si está de tu parte ofrecer una excusa o decir la palabra que propicie el acercamiento de quien tanto amas y ahora no se encuentra a tu lado, no esperes más y da el primer paso.

Salud

Si no haces hoy lo que te propusiste realizar ayer para mejorar la salud estarás en las mismas. Todo acto requiere una voluntad y lo primero es fortalecerla. Si te planteas algo y no lo realizas entonces quedará como una idea buena y nada más. ¡Ánimo, acuariano, tú puedes!

Trabajo

El trabajo desde el hogar está muy favorecido, tanto para las amas de casa como para quienes usan el teléfono o el Internet para sus negocios. Si trabajas desde tu casa tendrás un miércoles exitoso y lograrás sacar adelante trabajos pendientes. Ve considerando esa alternativa ya que en el año entrante deberás encauzar tu energía en una nueva dirección laboral.

Dinero y fortuna

Tu etapa actual de crecimiento económico demanda atención a los detalles y sobre todo a los contratos que hayas firmado. Es importante que evalúes tus recursos, y hagas los recortes necesarios para ahorrar y evitar gastos superfluos, Acuario.