Acuario – Miércoles 23 de enero de 2019: tu ciclo de cumpleaños ha empezado muy bien

Procura organizar bien tus asuntos desde horas tempranas para que no te tome la noche en medio de trabajos inconclusos o tareas a medio hacer. Debido a la influencia de la Luna en el elemento tierra este miércoles y los efluvios que proceden del tránsito de tu regente, directo, deberás realizar ciertos ajustes en tus planes.

Los cambios en tus agendas de trabajo y proyectos son posibles. Procura tener resueltos tus asuntos domésticos convirtiéndolos en prioridad para que no te sientas agobiado con cargas pendientes que influyan negativamente en tu vida el resto de la semana. Las horas de la mañana traen responsabilidades extras, asúmelas alegremente.

Amor Hay una onda de energía extra a tu alrededor y te sentirás tentado a esconderte sin querer salir ni ver a nadie. Aplícalo positivamente, o sea, cultiva tu mundo interior y disfruta la intimidad con tu pareja, pero no te encierres si te sientes deprimido.

Trabajo

Es muy probable que esta noche tengas un sueño que cause en ti una fuerte impresión cuando te levantes mañana y que esté asociado de una forma u otra con tu trabajo. Siempre has sido muy síquico e intuitivo, pero no tomes las cosas al pie de la letra sino profundiza más bien en su simbología e interpretación.