Acuario – Miércoles 20 de junio del 2018: te lanzarás a una nueva aventura

Este es tu momento del azar, la fortuna y los viajes. No desaproveches las oportunidades que hoy surgen y no te cierres ninguna puerta. Es hora de concentrar tu atención en las cosas concretas porque en los momentos difíciles uno tiene que apoyarse en la familia y los verdaderos amigos, y tú, afortunadamente, tienes muchos.

Amor

Salud

Hoy estás muy receptivo para los tratamientos alternativos, así que es bueno para intentar acupuntura, remedios naturales, masajes, aromaterapia y todo lo relacionado con la medicina no tradicional. Tu cuerpo te lo agradecerá mucho.

Trabajo

Te sientes algo indeciso y no sabes si debes seguir en el empleo actual o cambiar de posición. No es un día adecuado para tomar semejante decisión sino más bien para pensarla, estudiarla y considerarla desde diferentes ángulos y perspectivas.

No te pierdas también el podcast del Niño Prodigio:

Dinero y fortuna

Cárgate de energías positivas en este día maravilloso y no dejes que una circunstancia desfavorable y momentánea te mate el entusiasmo en tu vida económica. Sigue tus planes, tus negocios van bien y debes continuarlos, acuariano.

Biorritmo astral de hoy

Predicción de pareja para hoy miércoles



La mejor relación de hoy: las mejores ocurren con un signo de aire como el tuyo sobre todo con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Aries y Leo.

La relación más tensa: tiende a ocurrir con Virgo.

Tu compatibilidad actual: no hay mucha incompatibilidad, en ese caso sería con signos del elemento tierra.

Si estás soltero o soltera: anímate y declara tus sentimientos a esa persona que te enloquece porque de no hacerlo nunca sabrías si vas a ser correspondido o no.