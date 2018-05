Acuario – Miércoles 2 de mayo del 2018: estás intrépido y atrevido en el amor

Acuérdate que dentro de ti está la posibilidad de salir adelante en todo lo que te propongas. Lo único que tienes que hacer es no disgregarte tanto, concentrar tu energía en una sola dirección y trabajar duro, así como no perder nunca la confianza en ti mismo y en tus potencialidades.

Amor



En estos momentos es importante reflexionar y analizar bien lo que estás haciendo con tu vida amorosa para no volver a incurrir en los errores del pasado. Recuerda que el presente es lo que cuenta y si has perdonado, pero no has olvidado, entonces ese perdón no es efectivo.