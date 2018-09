Acuario – Miércoles 19 de septiembre de 2018: el día se presentará con un tono muy festivo

No obstante, si estás en medio de una relación estable, debes ser muy prudente para no cometer errores ni dar pie a que surjan escenas de celos que perjudicarían tu vida amorosa. Hay personas buenas a tu alrededor que desean lo mejor para ti.

Amor

Algo que inicialmente empezó como un juego amoroso se empieza a convertir en una relación más seria. Estás en un ciclo de decisiones importantes, tanto si estás soltero o soltera, como si tienes una pareja estable. No dejes nada a la casualidad.

Salud

Trabajo



No prestes atención a los rumores que te lleguen porque simplemente te pondrías nervioso, o nerviosa. Ahora no es tiempo de angustias sino de trabajo y afirmación. Si has tenido problemas en tu empleo verás que en pocos días se resolverán todos.