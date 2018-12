Acuario – Miércoles 19 de diciembre de 2018: un encuentro cambiará tu realidad afectiva

Amor

Salud

Trabajo

Dinero y fortuna

Durante estos días tu sentido del ahorro se verá fortalecido con un dinero adicional que estarás recibiendo próximamente. No te apresures a gastarlo sino más bien colócalo en alguna cuenta bancaria que te de intereses o apártalo de modo tal que no te surja la tentación de usarlo enseguida.

Biorritmo astral de hoy

Predicción de pareja para hoy miércoles



La mejor relación de hoy: las mejores ocurren con un signo de aire como el tuyo, Acuario, además con Libra y Géminis. Podría haber buena compatibilidad con Leo.

La relación más tensa: tiende a ocurrir con Virgo o con Capricornio.

Tu compatibilidad actual: no hay mucha incompatibilidad, en ese caso sería con signos del elemento tierra.

Si estás soltero o soltera: insiste, no tomes la primera negativa como definitiva, insiste, pero no te vuelvas tedioso u obsesivo.