Acuario – Miércoles 10 de enero 2018: Cautivarás a todos con tu personalidad

Noticiero astrológico

La Luna está en Escorpión. Mercurio se está acercando al tránsito por Capricornio. Todos los planetas directos, menos el planetoide Ceres, retrógrado, en Leo. Tu intuición acuariana está despierta este miércoles. Te llegan gratas noticias con el regreso a tu vida de un amor ausente. Abre bien tus ojos a las señales que estás recibiendo a tu alrededor pues donde menos piensas te espera la pasión y la ilusión de un nuevo romance. No diluyas tu energía y conseguirás el éxito económico tan deseado. El momento es de concentración, por tanto, no te aventures en un negocio para el cual no estás suficientemente preparado ya que podrías perder dinero o ser manipulado por tramposos.

Amor



Recuerda que tu sonrisa, y tu palabra, son tus cartas de triunfo en esta etapa tan significativa para ti, acuariano. Hoy úsalas al máximo. Podrás recuperar un amor perdido y vivir un lindo romance con la frescura y espontaneidad que corresponde a tu signo del elemento aire.

Salud

Los efluvios planetarios de tu regente Urano son auspiciosos para los procesos curativos asociados con la boca, visitas al dentista, operaciones y tratamientos en esa parte del cuerpo. Tu piel también está recibiendo una buena influencia planetaria hoy.

Trabajo

Te sientes inspirado a realizar algo diferente dentro de tu realidad laboral, acuariano. Avanzarás notablemente en tu trabajo gracias a esta nueva actitud y disposición que te permite sacarle el mayor partido a las circunstancias presentes.

Dinero y fortuna

Hay movimientos económicos asociados con un dinero que no acaba de llegar, pero que en estos próximos días estará en tus manos. Al mismo tiempo sigue tus inspiraciones, sueños y corazonadas que en este ciclo son muy reveladoras.



Querrás hacer compromisos a futuro en el aspecto sentimental