Acuario – Martes 4 de diciembre de 2018: lo que ahora experimentas te asombrará

Amor Sé obsequioso con esa persona que tanto representa para ti, acuariano. Tus atenciones serán muy bien recibidas y solidificarán una relación que estaba medio tambaleante. No te inquietes ni apesadumbres si algo que esperabas se demora pues en estos próximos días habrá sorpresas agradables.

Salud

Podrías estar algo olvidadizo. Es importante que tomes algunas precauciones si estás bajo un tratamiento delicado y no alteres dosis ni horarios. Si hoy te sientes mejor, no quiere esto decir que debas dejar la medicación. Sobre todo no tomes decisiones unilaterales.