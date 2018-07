Acuario – Martes 31 de julio de 2018: una idea estupenda, no la descartes

Este es el ciclo de las sorpresas sentimentales para ti, acuariano. Tal vez una proposición de quien menos piensas o una oferta de trabajo. Abre los ojos y los oídos y no dejes escapar ninguna oportunidad puesto que en estos momentos la fortuna te sonríe. Sigue tus corazonadas, pero no te embarques en ningún tipo de actividad para la que no estés bien preparado y reflexiona antes de decidirte. Revisa tus cuentas y podrás descubrir gastos ocultos. Ahorrarás dinero y tendrás más recursos para comprarte artículos necesarios y realizar inversiones inteligentes.