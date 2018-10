Durante este cambio de mes te estarán llegando muchas oportunidades por diferentes vías y el momento es de actuar con inteligencia seleccionando aquellas opciones más valiosas, que no te hagan perder tiempo y te permitan desarrollarte mejor en tu trabajo. Debido a la posición planetaria actual hay cierto margen de seguridad si tienes dinero guardado para efectuar una inversión que puede darte dividendos. En el amor espera pronto un encuentro feliz. Dejarás en el pasado esas historias que te han estado molestando. La influencia de Marte directo en tu signo acuariano equilibra la balanza que ha estado algo descompensada por la acción de Urano, tu regente, retrógrado.

Trabajo

Si tu trabajo no te gusta del todo, ve pensando cambiarlo por lo que de veras te satisface básicamente si al concluir tu jornada laboral no experimentas una sensación de plenitud y satisfacción personal. Debes hacer lo que te agrada, no olvides la gran máxima china: haz lo que amas, ama lo que haces.