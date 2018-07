Acuario – Martes 3 de julio del 2018: se abre una puerta que estuvo cerrada

Descubres nuevos valores en la persona que amas y te sientes más unido a la misma. Se abre una etapa de fortalecimiento en tu relación sentimental y si habías pensado en una boda o matrimonio ahora es el momento. Los planes de viajes que has estado guardando para ti mismo es hora de compartirlos con la persona amada y entre ambos buscar soluciones a los problemas comunes y al mismo tiempo disfrutar más esta relación sentimental. Ábrete más a la risa y la alegría, no dejes que un rostro triste o melancólico te arruine el día.

Amor



No siempre es fácil, pero la vida nos da lecciones que debemos asimilar cuando se presentan. Si alguien a quien amabas te dejó por otra persona no corras detrás de él o ella pues no tiene sentido.