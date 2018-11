Acuario – Martes 27 de noviembre de 2018: una idea que atraerá fortuna a tu vida

A pesar del tránsito retrógrado de tu regente, el planeta Urano, tienes una disposición correcta que te permitirá colocar tus recursos en el mejor lugar y ayudarte a resolver de manera satisfactoria tus asuntos económicos urgentes. El dinero que esperas llenará pronto tu cartera. Hay buenas noticias para ti, acuariano, si estás alejado de alguien amado y no has sabido nada de esa persona. Abre tu correo, escucha tu teléfono, las posibilidades que hoy cambie tu vida sentimental son muy grandes y el amor te da vueltas. El ciclo que tienes frente a ti es esperanzador, disfrútalo, vívelo.

Amor Es hora de llenarte de valor y decidirte a declarar tus sentimientos a esa persona que te intimida, pero a quien no le habías abierto tu corazón. Paulatinamente irás recuperando el terreno que pensaste perdiste, pero que está ahí, esperando por ti.

Salud

No te dejes abatir por las preocupaciones temporales y mucho menos permitas que los problemas cotidianos influyan en tu salud. Si algo no lo puedes resolver, espera, toma medidas, pero no descuides tu alimentación ni tu reposo.