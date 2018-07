Acuario – Martes 24 de julio de 2018: Se aclara algo que estaba confuso

Debido a la acción retrógrada de Marte por tu signo existe cierta inestabilidad emocional. Es hora de cuidar más la calidad de tu vida amorosa. Encuentras personas que hasta estos momentos te eran indiferentes y que empiezan a mover tu interés sentimental. Todo se renueva en tu vida y con la manera que tienes de analizar tus realidades presentes no te será difícil empezar un proyecto de gran responsabilidad o fortalecer tus vínculos afectivos con esa persona. Se soluciona lo que te inquietaba, acuariano, y las perspectivas de la felicidad están al alcance de la mano, todo florece en tu vida.

Amor



Si te dejas llevar por ansiedades y no miras la realidad de una manera objetiva podrías pensar que te son infieles o desleales, cuando lo cierto es lo contrario. No te guíes por apariencias y todo te saldrá muy bien, acuariano, pon en marcha tu claridad mental y objetividad en todo momento, no dejes que “te ciegue la pasión”.