Acuario – Martes 23 de octubre de 2018: este cambio de signo te vendrá muy bien

Las influencias del tránsito planetario de este martes unidas a la acción de tu regente, Urano, son inspiradoras y contribuirán a que logres realizar lo que desde hace algún tiempo has querido hacer, pero que por diferentes motivos te has visto impedido de llevar a vías de hecho. La distancia no significa necesariamente olvido y durante estos días lo comprobarás de una forma fehaciente, Acuario.