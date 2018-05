Acuario - Martes 22 de mayo del 2018: un día en que cosecharás muchos éxitos

Prepárate para un día diferente, activo, con conversaciones animadas, acuariano. ¿El dinero? Te asombrarás que lo que recibes, inclusive una noticia que te permitirá hacer buenas inversiones. En este día descubres muchas cosas que antes no sabías y te sientes en control de tu vida afectiva con mayor auto confianza y estabilidad emocional. En general, el tono es afirmativo y consigues lo que buscabas. Lo que te inquietaba se define y ya no es motivo de preocupación para ti. Se abren nuevas veredas en tu realidad sentimental.

Amor Todo es sorprendente en estos últimos días de mayo con el impacto de Urano en tránsito y de los planetas Venus y Marte en aspectos muy favorables para ti -no olvides que Marte está en Acuario. Este es el momento del encuentro con quien te inspira y sensibiliza. No te inquietes por lo que pasó, lo que cuenta es el presente.

Trabajo En este ciclo hay muchos comentarios y la gente tiende a volverse alarmista y exagerada. Aunque hayas escuchado rumores de despidos o problemas no temas, todo está en orden, como debe ser. Ocúpate de hacer lo tuyo y no tendrás motivos para preocuparte.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este martes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: la facilidad de palabra que hoy te envuelve.

Tendencia peligrosa de hoy martes en tu signo Acuario: pensar demasiado en el futuro y no vivir en el presente.

¿Qué debo evitar?: asumir que cuando hablo me entienden y no insistir para saber si realmente me han comprendido.