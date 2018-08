Acuario – Martes 21 de agosto de 2018: sigue tus inspiraciones, el amor te sorprenderá

No te dejes llevar por esos impulsos irreflexivos causantes de contratiempos. El tamaño de una persona se mide por el tamaño de las cosas que le encolerizan y si te molestas por pequeñeces, pequeño serás considerado. Revisa tus archivos de datos y encontrarás nombres de personas que te ayudarán mucho a obtener el dinero necesario para sacar adelante los proyectos en los cuales estás actualmente involucrado. No te precipites y hazlo todo con calma y minuciosidad para que no te compliques de forma innecesaria.