Acuario – Martes 18 de diciembre de 2018: se simplifica lo que estaba confuso

Muy pronto recibirás una sorpresa en la forma de un regalo inesperado, una invitación poco usual o una proposición laboral sumamente interesante. Estos próximos días del último mes del año ejercerán una influencia altamente positiva en tu vida. Muchos acuarianos estarán pensando en un viaje, te recomiendo esperar un poco hasta que tengas en tus manos lo que precisas y no te endeudarás con créditos y préstamos sobre todo ahora que Urano, tu regente, está retrógrado en el elemento fuego y tus reacciones tienden a ser algo impulsivas.

Salud

Existe la tendencia a atiborrarte de vitaminas y suplementos que no necesitas. Si tu alimentación es buena y no te han indicado ningún tipo de añadidura al respecto no te dejes manipular por la propaganda y publicidad comercial.