Acuario - Martes 16 de octubre de 2018: una etapa en que habrá muchos éxitos

Si te has preocupado por falta de recursos dentro de pocos días recibes una agradable sorpresa en la cual hay dinero, lo único que se requiere de ti es evitar confrontaciones y no enredarte en nada que pueda causarte contratiempos ulteriores. Actúa con discreción y no exteriorices públicamente tus sentimientos si te han colocado en alguna posición envidiable o te han prometido un ascenso laboral para evitar el efluvio de corrientes negativas en tu vida. Felizmente estás en un tono alerta, acuariano, y te dará cuenta enseguida de cuál es el mejor camino a seguir para alcanzar el éxito merecido.