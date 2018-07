Acuario – Lunes 9 de julio de 2018: una persona conflictiva podría complicarte

Si vives una relación amorosa feliz no la entorpezcas trayendo a colación comparaciones pasadas de romances terminados. Lo que se presenta en tu vida es para enseñarte a ser más realista y vivir con mayor intensidad tu presente, no lo olvides. Lo que hubo, y terminó, ya es historia, no tienes por qué revivirlo constantemente pues entonces no podrías disfrutar tu presente, acuariano.