Acuario – Lunes 4 de junio del 2018: tu sexto sentido está muy activado

Amor

Cuidado, acuariano. No vayas a convertir una pequeña ventisca de verano en un huracán. Controla esos impulsos y no hagas un escándalo por una situación que te confunde, pero que no es tan grave como parece y mucho menos un acto de infidelidad o traición.

Salud



¿Eres hipertenso? No vivas pendiente de la presión arterial porque esa ansiedad causaría trastornos y lecturas erróneas. Si te tomaste la misma en horas de la mañana y no te satisfizo no continúes haciéndolo constantemente porque no es lo indicado ni procedente. Sigue siempre las indicaciones de tu médico.