Acuario – Lunes 29 de octubre de 2018: encauzas tu energía amorosa en la dirección apropiada

Con un poco de tolerancia, comprensión y paciencia de tu parte subsanarás problemas y evitarás dificultades. Tu palabra puede ser demasiado crítica en un momento determinado. Si algo no te gusta en tu pareja no se lo digas enseguida y trata de ponerte en su lugar.

Navegas en aguas tranquilas en tu mundo económico y no se prevén situaciones complicadas que amenacen tu estabilidad laboral. Los cambios que ahora están surgiendo a tu alrededor no te afectarán directamente y podrás superarlos bien. La clave consiste en aprovechar al máximo todas las oportunidades que surjan y no minimizar ninguna, no hay enemigo pequeño.