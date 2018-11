Acuario – Lunes 26 de noviembre de 2018: tu imaginación te conducirá al éxito

Esto es muy importante pues si te dejas llevar por apariencias o sugestiones -muchas de ellas causadas por el tránsito retrógrado de Mercurio- podrías caer víctima de inseguridades y sin proponértelo echar a perder una relación. No te dejes llevar por impulsos emocionales ni empieces discusiones sin sentido con tu pareja pues retrocederías en el terreno sentimental que has ganado. ¡Avanza siempre hacia adelante, acuariano!

Amor

Salud



Escucha la voz de tu ser interno. Si algo en tu cuerpo te indica que debes dejar de comer ciertos alimentos, dormir a determinada hora o hacer algo que normalmente no sueles realizar, no vuelvas la espalda. Escucha esas señales porque en ellas hay un mensaje de salud para ti que no debes soslayar.