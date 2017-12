Acuario – Lunes 25 de diciembre 2017: Terminas una tarea difícil

Noticiero astrológico: La Luna está en Piscis desplazándose hacia Aries. Se inicia el tránsito directo del planeta Venus por el signo de Capricornio. Urano y el planetoide Ceres siguen retrógrados.

Sigue tus inspiraciones e intuiciones de este día porque tienes un "olfato" especial para darte cuenta del lugar donde están las cosas que te convienen, tanto en el amor, como en el dinero. Deberás ser muy concreto a la hora de tomar acción frente a lo que surja este lunes, acuariano. No lleves una situación sentimental a tu trabajo porque en estos momentos lo más conveniente es arreglar tus diferencias amorosas con tu pareja sin intervención de más nadie, a menos que sea un consejero matrimonial. Un aspecto favorable en tu vida laboral vinculado a negocios de compra y venta con el extranjero promete una semana excelente en ese sentido, si tu trabajo está relacionado con el turismo o el comercio.



publicidad

Amor

Aprovecha el lunes para pasar más calidad de tiempo junto a los tuyos pues lo que ahora se necesita, en este ciclo planetario, es reforzar los lazos sentimentales y amorosos y aclarar todo aquello que está confuso y entorpece tu vida amorosa. En la medida que lo logres cada día te sentirás mejor emocionalmente.

Salud

¿Padeces de trastornos digestivos, constipación o diarreas? En este lunes te mejoras considerablemente, además, tu salud recibe buenos efluvios planetarios que contribuirán grandemente a tu recuperación física y mental.

Trabajo

Tienes muchos ojos puestos sobre ti. No exageres haciendo cosas fuera de lo común y mantén un nivel discreto en tus actividades. Así neutralizarás las vibraciones negativas de personas envidiosas que no soportan tus éxitos y tratan de dañarte. No comentes tus asuntos personales con terceros, recuerda que aún tu regente, Urano, está en tránsito retrógrado por el elemento fuego.

Dinero y fortuna

Es buen momento para planear visitas de amigos que se encuentran en el extranjero o en ciudades lejanas. El contacto con esas viejas amistades te abrirá muchas puertas y te permitirá planear tu vida económica con otra perspectiva para el próximo año 2018.