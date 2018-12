Acuario – Lunes 17 de diciembre de 2018: se inicia una nueva etapa muy divertida

Noticiero astrológico: la Luna está en Aries y el único planeta retrógrado es Urano, tu regente, en Aries.

Ocurre una demora inevitable. Toma con calma ciertas interrupciones de hoy. Pueden surgir ciertas demoras durante el día, aunque tienden a resolverse en horas de la tarde. Por ese motivo, no las tomes por la parte negativa, al contrario, aprovéchalas para hacer otras cosas que tenías pensado realizar otro día y así no te sentirás que perdiste tiempo. Ahora las cosas son diferentes y se mueven energías favorables dentro de tu horóscopo.

Predicciones para Acuario en el año 2019 Cargando galería

Amor

Tus preocupaciones se solucionan ya que muchas de ellas son sospechas o temores vagos que no concuerdan con la realidad. En general tu vida sentimental está en buen tono así que no te desalientes por lo que puedas creer, y no juzgues por apariencias, sino por hechos.

Salud

Hay ciertos padecimientos como la hipertensión, el glaucoma, la osteoporosis y otros problemas de salud que generalmente no presentan síntomas y solamente se detectan cuando visitas tu médico para tu evaluación anual. Si no lo has hecho, este es el momento.

Trabajo

Para que puedas disfrutar mejor tu semana, ve haciendo cada cosa a su tiempo para no agobiarte. Procura terminar todo tu trabajo en tu empleo, sin llevarte asignaciones pendientes para tu casa porque entonces no estarías descansando.

Descubre cómo decorar tu árbol de navidad según tu signo Cargando galería

Dinero y fortuna

Pon a funcionar esa parte práctica de tu signo acuariano que te ayudará a no gastar en lo que no necesitas y poner a reciclar aquello que ahora no estás usando. Con un buen plan y presupuesto encontrarás huecos por donde se te ha estado escapando el dinero.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este lunes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu genialidad y creatividad acuarianas que te colocarán en el lugar donde desde hace tiempo debías estar.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Acuario: confundir una premonición con una intención.

¿Qué debo evitar?: las decisiones tomadas bajo fuertes estados emocionales.

Frase del día: somos más felices a medida que hacemos más felices a los demás.

Predicción de pareja para hoy lunes

La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire y también de fuego.

La relación más tensa: puede surgir con un nativo de Capricornio.

Tu compatibilidad actual: hay buena compatibilidad, sobre todo con aire, y con fuego.

Si estás soltero o soltera: cuando menos lo pienses te verás envuelto en una aventura de gran contenido romántico.