Acuario – Lunes 16 de julio de 2018: encauzas tu energía en la dirección apropiada

Te sientes muy contento y satisfecho con todo lo que has logrado en tu vida amorosa. No vayas a estropear tu presente enfadándote con una con insignificancia. Encoge los hombros y sonríe a la vida.

Amor

Salud



¿Eres hipertenso? No vivas pendiente de la presión arterial porque esa ansiedad causaría trastornos y lecturas erróneas. Si te tomaste la misma en horas de la mañana y no te satisfizo no continúes haciéndolo constantemente porque no es lo indicado ni procedente.