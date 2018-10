Acuario – Lunes 15 de octubre de 2018: orientarás tu energía en la dirección apropiada

Noticiero astrológico: la Luna está en Capricornio acercándose a la fase cuarto creciente. Los planetas Venus, Urano, que es tu regente y transita por Tauro, así como Neptuno continúan retrógrados. El planeta Marte está en tu signo Acuario, directo.

Este es el lunes de las grandes sorpresas amorosas ya que ahora con la Luna en un signo del elemento tierra todo es posible. Te envuelven buenas vibraciones y debes aprovecharlas al máximo sobre todo a la hora del amor, acuariano.

No obstante, debido a la acción retrógrada de tu regente Urano existe un tono imprevisible y en tus manos está el hacer girar la fortuna a tu favor. No hay nada imposible para un acuariano y en estos días lo vas a comprobar de forma fehaciente. Lo importante es que no te des por vencido ni cejes en tu empeño.

Amor



Espera un poco antes de tomar decisiones basándote en lo que has escuchado. No te adelantes a los acontecimientos para que todo salga como debe ser y tu vida sentimental no se afecte.





Salud



Es posible que estés experimentando algún tipo de alergias o reacciones en tu piel como resultado de la aplicación de productos químicos de limpieza con sustancias irritantes. Evítalos y verás como empiezas a mejorar de todos tus problemas de salud.

Trabajo



No lleves a casa tus tareas porque entonces estarías viviendo exclusivamente para tu empleo y eso no es correcto ya que terminarías agotado y no podrías disfrutar ni una cosa, ni la otra.

Dinero y fortuna



Una sorpresa te pone en el camino de la fortuna, tal vez un encuentro con alguien que tiene dinero y desea invertirlo contigo en un negocio para el cual tienes las calificaciones adecuadas, o te llega un resultado a tu favor.

Biorritmo astral de hoy



Nivel de energía sexual este lunes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu imaginación y creatividad acuarianas que abren tu mente y tu ser interno.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Acuario: descuidar detalles en una relación sentimental.

¿Qué debo evitar?: sacar las cosas fuera de proporción.

Predicción de pareja para hoy lunes



La mejor relación de hoy: este lunes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire y también de fuego.

La relación más tensa: puede surgir con un nativo de Capricornio.

Tu compatibilidad actual: hay buena compatibilidad, sobre todo con aire, y con fuego.

Si estás soltero o soltera: fascinarás a todos con tu ingenio, chispa y visión original de la vida, el amor te envuelve, podrás escoger.