Acuario – Jueves 7 de junio del 2018: un fin de semana feliz en el que todo es posible

Proponte regalarte un tiempo para ti, disfrutarlo y vivirlo intensamente, acuariano. Has estado muy ocupado con diferentes gestiones y asuntos que te han causado ansiedad. Este próximo fin de semana proponte ser muy feliz y verás cómo superas aquello que te causó problemas en el pasado.

No te dejes llevar por la precipitación y actúa con sensatez y precaución en todo momento. Felizmente, con Urano tu regente en un signo telúrico vas a plantar muy bien los pies sobre la tierra.

Amor

Salud

Vas a escuchar rumores procedentes de personas hipocondríacas, de enfermedades, reales e imaginarias. No te dejes impresionar. Un síntoma no tiene que indicar algo malo necesariamente.

Trabajo



Cierto tipo de oportunidades no suelen repetirse. Si ahora las dejas pasar después te lamentarías. No temas asumir una nueva responsabilidad, en la medida que te propongas salir adelante lo conseguirás, inclusive cuando ahora no tengas el empleo que estás buscando.