Acuario – Jueves 27 de septiembre de 2018: harás algo divertido

Este jueves, al recibir el efluvio astral de la Luna en conjunción con tu regente, Urano, te sientes volcado a la parte práctica de la vida. Reconocerás tus propios errores y no culparás a los demás de lo que es tu falta. Una puerta se abre mejor cuando tienes la llave, por supuesto, pero si no la tienes y necesitas abrirla, la fuerzas, empujas, desarmas. Esto quiere decir que cuando debas hacer algo no te limites por los obstáculos sino que sigas adelante. Aunque te digan que “no” insiste si realmente vale la pena lo que buscas.