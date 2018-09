Acuario – Jueves 13 de septiembre de 2018: una idea que dará resultados

Es un ciclo ideal para hacer todo aquello que requiere creatividad. Sin embargo, no dejes que un sentimiento de optimismo falso te impulse a cometer acciones inmaduras particularmente en lo que el amor se refiere.

Has estado un poco inquieto debido a situaciones fuera de tu control que te han causado demoras en tus planes. No dejes que te manipulen gentes inescrupulosas porque muchos se te acercarán para pedirte favores personales, o dinero, que no piensan devolver.