Acuario en septiembre de 2018: llegó el tiempo de lo imprevisible y excitante

Este primer mes del último cuatrimestre del año será de singulares definiciones dentro de tu paisaje sentimental, acuariano. O bien terminas algo que no te conviene, o decides seguir junto a esa persona, pero en ambos casos, debes estar convencido que tus decisiones nacen de tu corazón y no son producto de un estado emocional transitorio.

Amor En este mes el tránsito de la Venus te coloca en una posición de ventaja respecto a tu pareja sentimental. Lo que deseas lo puedes conseguir, así que adelante, no te dejes llevar por una decepción amorosa, insiste.

Salud

La salud no es un tema para jugar. No la pongas en manos de personas que son incompetentes y charlatanas, no saben nada de medicina y te utilizan como conejillo de indias o de laboratorio para sus experimentos e improvisaciones.