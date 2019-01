Acuario en enero de 2019: un mes de eclipses que transformarán tu realidad

Amor

Simplifícate y no te compliques con actitudes demasiado intelectuales o razonadas porque el amor, cuando surge, no tiene explicación. Si te sientes atraído, o atraída, hacia otra persona y no puedes entender por qué, no te inquietes, sigue adelante. Aplica en todo momento la displicencia y naturalidad que caracteriza a tu signo del elemento aire y verás lo bien que te va en tus relaciones amorosas.