Acuario – Domingo 9 de septiembre de 2018: una aventura no esperada

Debes medirte tus palabras para no complicarte prometiendo lo que no podrás cumplir particularmente en el amor, acuariano. Felizmente las situaciones laborales que te habían causado problemas dejan de ser un obstáculo en tu vida y ahora estás en el camino de las soluciones.

Amor

Salud

Trabajo



No cambies salud por dinero ni tranquilidad por posición. Si ahora estás en un trabajo que te agrada y dispones de tiempo para ti no vayas a dejarlo por lo que aún es incierto y no se ve claro. Por supuesto, no te estanques, pero sé muy cauto.