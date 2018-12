Acuario – Domingo 9 de diciembre de 2018: surge un nuevo interés sentimental

Este es el inicio de una nueva vida para ti, Acuario. No te compliques con quienes no tienen nada que ofrecerte sino solamente quejas, opiniones cargadas de negatividad y pesimismo. Asóciate con quienes traigan luz y alegría a tu vida, sean positivos, capaces de convertir una situación negativa en algo creativo. Este día tu signo acuariano está presentando diferentes aspectos con Saturno y Urano que crearán un tono de sorpresa en todo lo que estés haciendo. Si alguien necesita una palabra de aliento o un buen consejo no dejes de proceder como te dicta tu buen corazón, pero si no los aprovechan y empiezan a depender de ti día y noche sin dejarte vivir tu vida, es hora de ponerlo todo en su sitio.