Acuario – Domingo 7 de enero 2018: Un ciclo de cambios importantes

Noticiero astrológico: La Luna se está desplazando desde Virgo hacia Libra aproximándose a la fase cuarto menguante. El planetoide Ceres continúa retrógrado en el signo de Leo, que es tu opuesto, Acuario.

Estarás haciendo algo que no considerabas ni estaba en tus planes. No te olvides que dejarte llevar por comentarios muchas veces te ha causado dificultades en el pasado, no dejes que este día se repita la historia con un exabrupto que nada te conviene. Felizmente tienes una onda muy creativa en tu horóscopo acuariano del elemento aire, que contrarresta la influencia retrógrada de Ceres en tu signo opuesto y que te ayudará a solucionar rápidamente los problemas que surjan. Un recuerdo del pasado podría entristecerte algo, respira hondo, y mira hacia adelante, la vida es hoy.



Amor

No te dejes arrastrar a un mundo de inseguridades afectivas. Envuelve tus frases con cariño. Expresa tus sentimientos, no los escondas, pero matízalos con ternura porque de lo contrario tu sinceridad podría tomarse como falta de sensibilidad.

Salud

Es un día excelente para iniciar algún proyecto deportivo, apuntarse a un gimnasio, o simplemente caminar por un sitio agradable. Busca la actividad en la cual te sientas cómodo y entrégate a ella con la creatividad de tu signo acuariano.

Trabajo

La gente suele hablar muchas cosas que son inexactas. Lo mejor es mantener la boca cerrada y no comentar asuntos laborales delicados con terceras personas o con extraños.

Dinero y fortuna

Puedes experimentar en todo, pero no juegues con tu dinero pues los impulsos momentáneos podrían costarte caro si sueltas con una mano el dinero que te está entrando por la otra.