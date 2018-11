Acuario – Domingo 4 de noviembre de 2018: no te impacientes, todo llegará en su momento

Hay un movimiento astral a tu alrededor que mueve tu sexto sentido y activa tu intuición, Acuario. Escucha la voz de tu corazón y no te arrepentirás. En el amor, no te lances a nada nuevo sin haber explorado bien tus sentimientos, pues ahora con tu regente, el planeta Urano, aún retrógrado, no es el momento de los atolondramientos emocionales sino de solidificar lo que existe entre tú y alguien más, y si estás solo o sola aún ¡nada de precipitaciones!